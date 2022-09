Zaměstnanci Škoda Auto kvůli krizi neodpracovali miliony pracovních hodin

Zaměstnanci mladoboleslavské automobilky Škoda Auto kvůli krizi neodpracovali v součtu miliony pracovních hodin, za které firma vyplatila nadstandardní náhradu mzdy. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář. Problémy Škodě Auto přinesla v posledních letech pandemie covidu-19, celosvětový nedostatek čipů do palubní elektroniky, válka na Ukrajině a nyní energetická krize. Pokud Škoda Auto nebude mít dostatek plynu, znamená to pro ni velký problém. Posledního zasedání Podnikové rady Škody Auto se zúčastnil člen představenstva Michael Oeljeklaus. "To, co ale nyní zažíváme, to nepamatuji," uvedl podle týdeníku Oeljeklaus. Škoda podle něj spolu s odbory pracuje na sérii opatření a řešení, aby krizi zvládla. Situace podle odborů u některých zaměstnanců začíná vést k obavám o práci. Odbory spolu se Škodou zajišťují, aby se nepropouštěli zaměstnanci, využívá se mimo jiné například přesunů mezi pracovišti.