Zamrzlá lipenská přehrada hostila extrémní běžecké závody

Běžecký závod Lipno Ice Marathon obsadil v sobotu zamrzlé lipenské jezero. Na nejdelší trať se přihlásilo 24 běžců z celkových 75 závodníků. Nejrychlejší Václav Bauer zvládl běh na 42 kilometrů dlouhé ledové dráze za tři hodiny 12 minut a 56 vteřin. Byl to osmý ročník specifického maratonu. Na zamrzlém Lipně se zatím mohl konat většinou každý druhý rok. Když je zima mírnější, jako třeba loni, běží se na břehu po souši. Část účastníků v sobotu zvolila půlmaraton, tedy 22 kilometrů, pro mládež do 18 let byla určená desetikilometrová trať. V kategorii freestyle se k běžcům připojili jezdci na kolech.