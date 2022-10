Jihočeské „moře" jako na dlani

První pozoruhodnou oblastí u Vltavy na její pouti ze Šumavy do Polabí, ve které se lze kochat výhledy na řeku a vrcholky hor, je okolí vodní nádrže Lipno. Největší české přehradě se někdy přezdívá jihočeské „moře”. Není to jen kvůli jeho ploše a lodím, které brázdí vodní hladinu a vyvolávají vlny, ale také kvůli marinám s plachetnicemi a písečným plážím, které tady vyrostly v posledních desítkách let.