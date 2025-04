Památky ožívají: Nové prohlídky i akce, které vtáhnou do historie

Nové prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, tematické akce i speciální prohlídky pro fanoušky hry Kingdom Come. Hlavní sezona na hradech, zámcích a dalších památkách ve správě Národního památkového ústavu startuje. Mimořádnými akcemi se zapojí i památky na řece Vltavě v rámci v projektu Vltava slavná & splavná. A projekt Po stopách šlechtických rodů letos připomene odkazy italských rodů na území Česka.

„Rok italské šlechty“ přiblíží osudy a odkaz tří významných šlechtických italských rodů, které jsou spojené zejména se státními zámky Uherčice, Náchod a Opočno. Slavnostní zahájení projektu se uskuteční 3. dubna v Květné zahradě v Kroměříži a připomene 350. výročí od dokončení první etapy jejího budování italskými stavebními mistry.

„Chceme připomenout rod Collato, jehož letní rezidencí byly právě Uherčice, ale jejich hlavní rodové sídlo bylo v Brtnici. Budeme se věnovat i rodu Colloredů, jejichž sídlem bylo Opočno. Představíme především úžasnou obrazárnu s mnoha artefakty italského původu. Pak to bude rod Piccolomini, jehož českým sídlem byl Náchod. Na začátku 18. století si postavili i lovecký zámeček v Ratibořicích. Přidá se i řada dalších objektů, například Benešov nad Ploučnicí, kde více než 300 let působil rod Thun-Hohensteinů, který pocházel ze severní Itálie,“ přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a pokračuje:

„Mnichovo Hradiště se zapojí slavným Casanovou, jelikož zde je knihovna, kterou na zámku Duchcov tento italský knihovník spravoval. Na Kynžvartě budeme představovat díla významného italského sochaře Antonia Tanovi z kararského mramoru. Na Konopišti představíme soubor významných italských uměleckých děl a artefaktů, které si František Ferdinand d'Este přivezl z Itálie.“

Vedle tradičních projektů přichází památkový ústav i s otevřením některých nových oblíbených památek a expozic. Například v Českém Krumlově se návštěvníkům mimořádně otevře běžně nepřístupný zrcadlový sál, v létě se na zámku Telč otevře stálá expozice malíře Jana Zrzavého se zhruba 35 malbami ze sbírek Národní galerie. Už v květnu se otevře plnohodnotná prohlídková trasa zámku v Janovicích, která bude připomínat život Františka Harracha.

„To je onen Harrach, který v roce 1914 zapůjčil svůj vůz Ferdinandovi na cestu do Sarajeva. Takže tento příběh bude také mimo jiné vyprávět nová expozice v Janovicích u Rýmařova. Otevřeme také dlouhotrvající a velmi náročnou obnovu jižního a východního křídla hospodářského dvora v Zákupech, kde byla unikátní sloupová císařská konírna, kterou zpřístupníme veřejnosti,“ dodává Goryczková.

Po stopách Kingdom Come

V letošní sezoně nechybí na hradech a zámcích ani speciální nabídky. Jde například o prohlídku s gastronomickou tématikou na Slatiňanech.

Hrad Trosky zase připravuje na léto opravdovou lahůdku pro milovníky her. Chybět by tam neměli zejména fanoušci počítačové hry Kingdom Come 2, v jejímž světě se hrad stal nedobytnou pevností, kterou obklopuje mnoho záhad a tajemství.

„Pro fanoušky této hry jsou na letní měsíce připraveny speciální prohlídky, středověký hrad pro návštěvníky ožije i 19. a 20. července. O tomto víkendu, který ponese název Pod praporem Bergowa - Po stopách KCD na Troskách, se veřejnosti představí nejenom středověká řemesla, ale také vojenské ležení, dobové oděvy a středověká polní kuchyně, autorské minidivadlo, ukázky šermu budou doplněny o odborný výklad o středověkých chladných zbraních, chybět nebude ani soutěž pro veřejnost,“ přiblížil na webu NPÚ.

Hradozámecká noc se letos koná v sobotu 23. srpna. Desítky hradů, zámků a dalších památek po celém Česku zůstanou otevřeny i po setmění a nabídnou návštěvníkům jedinečné zážitky v podobě netradičních prohlídek, večera plného příběhů, hudby a divadla. Hlavním místem Hradozámecké noci bude zámek Úherčice, kde na návštěvníky dýchne atmosféra slunné Itálie.

VLTAVA slavná & splavná

Zcela výjimečný je v letošní sezoně projekt VLTAVA slavná & splavná, který představí řeku Vltavu jako jedinečnou kulturní cestu. Projekt, s kterým Národní památkový závod a ústav přišel v roce 150. výročí uvedení symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast, Bedřicha Smetany.

„Hlavní motivací tohoto projektu je upozornit na fenomén Vltavy jako národní řeky, ale také řeky, která má ambici být evropskou kulturní řekou. A tím i přispět k posílení cestovního ruchu na Vltavě a k posílení povědomí o vltavském kulturním dědictví, jehož součástí jsou i hrady a zámky v péči našeho památkového ústavu,“ dodala.

Na projektu ústav spolupracuje se všemi významnými institucemi, jako jsou Národní galerie, Národní technické muzeum, Umělecko-průmyslové muzeum, Česká filharmonie nebo Správa Pražského hradu a také s přibližně padesáti regionálními muzei a dalšími subjekty, které zapůjčují různé artefakty.

„Všechno, co si můžete spojit s Vltavou a s uměleckými díly nebo s historickými dokumenty, se zapůjčuje pro toto výstavu. Mám na mysli třeba i středověké listiny císaře Karla IV. o splavnosti řeky, nebo obrazy malířů jako je Egon Schiele či Oskar Kokoška. Mám na mysli sochy, jako je Parléřova socha Karla IV.. To všechno s řekou nějakým způsobem souvisí a to všechno bude na výstavě,“ přibližuje Petr Pavelec, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích.

Důležitým momentem celého projektu a aktivit, které s ním souvisí, je podle něj Vltavská štafeta. Ta bude zahájena dva měsíce před zářijovým začátkem výstavy.

„Štafeta bude spočívat v tom, že významná osobnost spjatá s Vltavou a konkrétně v tomto případě se Šumavou, odebere do speciálně připravené nádoby vodu z pramene Vltavy. Tu si pak po proudu řeky budou na vybraných místech různé osobnosti předávat. Bude to trvat dva měsíce, voda z pramenů Vltavy bude cestou nocovat na významných místech, především na hradech a zámcích, až doputuje na výstavu VLTAVA slavná & splavná v Jízdárně Pražského hradu,“ popisuje Pavelec.

Celý výstavní projekt podle něj otevírá téma Srdce Vltavy. Původně to byl meandr řeky, který při pohledu z ptačí perspektivy vypadal jako srdce. V 50. letech dvacátého století, po napuštění Lipenské přehrady, však zmizel pod hladinou.

„Na dně Lipenského jezera ale symbolicky stále bije. A tento artefakt – moderní skleněný – nyní tvoří a vyrábí firma Lasvit a ta vltavská voda z pramenů se vlije do tohoto skleněného srdce, to srdce se rozpohybuje a tím vlijeme život do výstavního projektu,“ dodává Pavelec.