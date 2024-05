Zavedení hromadných žalob pro spotřebitele bylo Senátem přijato

Zavedení hromadných žalob, jimiž by spotřebitelé nebo drobní podnikatelé mohli vymáhat své nároky společně, bylo Senátem přijato. Hromadné žaloby by bylo možné využít zejména v případech, kvůli nimž by se lidem a mikropodnikům nevyplatilo soudit se samostatně kvůli nákladům na řízení. Soud by v případě hromadné žaloby také vydal jen jeden rozsudek.

V Česku zatím možnost hromadných řízení neexistuje a o jejich úpravě se dlouhodobě vedly diskuse. K zavedení kolektivních žalob nutí Česko unijní směrnice z listopadu 2020, vláda podle ministerstva spravedlnosti navrhla její minimalistické začlenění do českého právního řádu. Senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) neúspěšně navrhovala zamítnutí zákona.