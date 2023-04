Zdravotnické odbory nesouhlasí s návrhem na případné obnovení karenční doby

Zdravotnické odbory se staví proti případným návrhům na obnovení karenční doby. Znovuzavedení prvních dnů nemoci bez náhrady výdělku odmítají. Novinářům to dnes řeklo vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Podle něj by se zhoršila finanční situace nemocných a pracovníci by začali choroby přecházet. Obnovení karenční doby navrhla vládě kvůli snížení zadlužování státu Národní ekonomická rada vlády (NERV). Doporučovala jeden až tři neplacené dny nemoci. Výsledné návrhy kroků k ozdravení financí kabinet zatím nepředložil.

"Karenční dobu jsme považovali za trest. Člověk má komplikace s tím, že onemocní. Ještě ho potrestáme, že mu zhoršíme finanční situaci. Snaží se pak chodit do práce z finančních důvodů, marodí pak déle. Systém to zatíží víc," uvedl místopředseda svazu Lubomír Francl. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se údaje o efektu karence budou teprve sbírat a vyhodnocovat.

Karenční doba bez náhrady výdělku v prvních třech dnech nemoci se v Česku zavedla v roce 2008. Minulá vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ji od července 2019 zrušila. Zaměstnavatelé začali znovu od prvního dne nemoci poskytovat nemocným pracovníkům náhradu 60 procent základu příjmu. Za to se jim snížila sazba odvodů z 25 na 24,8 procenta.