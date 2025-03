Zellmer: Škoda Auto plánuje v příštích letech snížit počet pracovníků

Automobilka Škoda Auto chce v příštích letech snížit počet pracovníků o 15 procent. Podle německého týdeníku Automobilwoche to řekl předseda představenstva podniku Klaus Zellmer. Firma aktuálně v Česku zaměstnává zhruba 37.000 lidí. Snížení počtu pracovníků v nepřímé oblasti do roku 2028 je součástí programu Next Level Efficiency+, který byl představen loni, uvedl na dotaz ČTK vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera. Zdůraznil, že se program netýká přímých zaměstnanců ve výrobě.

Úspěch značky Škoda je založen na rozsáhlé modelové nabídce a na relativně nízkých fixních nákladech, uvedl Zellmer podle týdeníku. Aby se je dařilo držet nízko i nadále, chystá se firma snižovat stavy mezi nepřímými zaměstnanci. Nechce ale propouštět, využije přirozené fluktuace, řekl Zellmer v týdeníku.