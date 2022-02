Prezident Miloš Zeman nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News Zeman řekl, že nynější napětí zatím pokládá za válku slov z obou stran a přál by si, aby to tak zůstalo. Uvedl, že Rusové "nejsou blázni" a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování, vojenské varování, ale daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.

Za bouři ve sklenici vody označil Zeman nynější diskuse o skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Podivil nad tím, že dokument adresovaný Hradu nebyl označen jako tajný, ale v nižším stupni jako důvěrný.

Miloš Zeman míní, že v prezidentských volbách budou kandidovat také odborový předák Josef Středula, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Tito lidé, a také někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková mají šanci být zvoleni, řekl prezident. Zemanova nástupce budou obyvatelé vybírat za necelý rok.

Zeman uvedl, že podepíše vládní pandemickou novelu. Poukázal na sněmovní úpravy předlohy, které se týkaly omezení platnosti zákona do konce listopadu, snížení horní hranice pokut a nařizování karantény nebo izolace. Pokud by měla novela od počátku tuto formu, Zeman míní, že její obstrukce ve Sněmovně by nebyla tak výrazná a demonstrace proti zákonu by byly méně početné. Označil za chybu, že Fialova vláda upustila od povinného očkování některých skupin obyvatel, jak o tom dříve rozhodl bývalý Babišův kabinet.