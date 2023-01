Zeman ujistil, že by ČR dodržela závazky, Duda připsal Babišův výrok kampani

Prezident Miloš Zeman dnes po setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou ujistil, že Česká republika by v případě napadení spojenců dostála svým závazkům v Severoatlantické alianci (NATO). V souvislosti s opačným vyjádřením prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) varoval před vytrháváním vyjádření z kontextu. Duda na tiskové konferenci připsal Babišův výrok vypjaté předvolební atmosféře, kterou při kandidatuře na prezidentský post sám zažil.

Zeman uvedl, že v případě napadení Polska, pobaltských zemí, ale i jakékoliv jiné země NATO, by Česko nejen kvůli spojenectví pomohlo. Je podle něj zřejmé, že agresorem by v takovém případě bylo Rusko. "Z důvodu spojeneckých svazků, ale i z důvodu sebezáchovy, bychom samozřejmě byli povinni pomoci, dokonce bychom to udělali rádi," řekl.

Každý politik musí počítat s tím, že ho nemilují všichni, řekl Zeman k prezidentské kampani. "Někdy vás vypískají, někdy na vás házejí vajíčka. Na mě jednou dokonce házeli bagety. Když se občan zbaví tak chutného pokrmu, jako je bageta, musel mě velmi nemilovat. A jak vidíte, přežil jsem to," řekl Zeman.