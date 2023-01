Zemana překvapil výsledek druhého kola prezidentských voleb

Prezidenta Miloše Zemana výsledek prezidentských voleb překvapil, řekl to Frekvenci 1 . Sice čekal, že generál ve výslužbě Petr Pavel možná vyhraje nad předsedou ANO Andrejem Babišem, nepředpokládal ale tak výrazné vítězství. "Čekal jsem, že možná Petr Pavel vyhraje, ale že vyhraje náskokem 16 procent, to jsem nečekal," řekl Zeman. Pavla ve druhém kole podpořilo 58,32 procenta voličů, Babiše 41,67 procenta. Zeman ale odmítl tezi premiéra Petra Fialy (ODS), že možná začíná konec Babišovy éry. "Já jednou neuspěl v prezidentské volbě v roce 2003, ať už z jakýchkoliv příčin. Všichni mě tenkrát odepisovali, za deset let jsem se vrátil a dvakrát vyhrál prezidentské volby. Neodepisujme nikoho předčasně," řekl. Úřadující prezident je připraven se setkat se svým nástupcem, pokud o to bude mít Pavel zájem. V takovém případě by s ním chtěl mluvit o "prezidentském údělu". Pavel se schůzce se Zemanem nebrání. "Pokud mi bude chtít sdělit nějaké rady do života, rád si je vyslechnu. Na druhou stranu se obávám, že prezident Zeman mi nemá moc co dát, navazovat bych na něj příliš nechtěl," řekl České televizi (ČT).