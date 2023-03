Zemědělcům v Česku loni meziročně vzrostl čistý zisk o 142 procent na 22 miliard

Čistý zisk českých zemědělců za loňský rok může být až 22 miliard korun. Podle Zemědělského svazu by to byl o skoro 2,5 krát lepší výsledek než v roce 2021. Tehdy zemědělci zaznamenali čistý zisk zhruba o 13 miliard nižší. Na loňských výsledcích se podle předsedy Martina Pýchy pozitivně projevily hlavně vyšší ceny, za které zemědělci prodávali agrární komodity. Většina podnikatelů navíc loni stále používala osiva a hnojiva nakoupená za lepší předkrizové ceny. Právě zdražení těchto vstupních nákladů by se ale hospodaření zemědělců a do cen mohlo promítnou letos. Zemědělský svaz ČR také upozornil na to, že vliv zemědělců na vysoké ceny potravin je minimální. Na ně mají podle Pýchy zemědělci nejmenší vliv ze všech účastníků obchodního řetězce.