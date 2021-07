Zemřel písničkář František Nedvěd

Ve věku 73 let zemřel folkový písničkář František Nedvěd. Na facebooku to oznámil jeho syn Vojta Nedvěd. František Nedvěd prohrál boj s rakovinou plic, která se mu vrátila. S bratrem Janem v roce 1996 vyprodali stadion na Strahově. Poté, co Nedvědi neprorazili jako "bigbíťáci", vrhli se oba bratři na trampskou muziku a country. Písničky Brontasaurů či Spirituál Kvintetu, jehož byli Nedvědové hybnou silou, hrával u táboráků každý, kdo uměl na kytaru aspoň tři akordy.

Jak uvedl server idnes, třiasedmdesátiletý František Nedvěd skončil v nemocnici minulý týden. Muzikantovi se podle jeho syna opět vrátila rakovina plic. Nedvěd přitom v posledních letech náročnou léčbu této nemoci už jednou prodělal, měl za sebou i operaci srdce a onemocnění covidem-19.

František Nedvěd se narodil 19. září 1947 a dlouhá léta žil ve stínu svého slavnějšího bratra Jana. V roce 1997 se jejich cesty rozešly a poté vystupoval sám či s jinými skupinami. Od roku 2011 vystupovali opět společně s bratrem Janem, nahráli album Souhvězdí jisker. Od roku 2013 vystupoval František Nedvěd opět samostatně nebo s kapelou Tiebreak, občas také společně se synem Vojtou.