Zemřel František Nedvěd, legenda české country

Písně obou bratrů Nedvědů zlidověly a hrají se u táboráků. I když František vystupoval převážně sám, s bratrem Janem tvořili úspěšné sourozenecké duo. V roce 1996 se jim podařilo vyprodat pražský Strahov, kde je poslouchalo na 60 tisíc lidí.

Před týdnem mu v Olomouci tleskalo celé náměstí

Foto: 6P

František Nedvěd se potýkal s rakovinou, covidem a podstoupil operaci srdce. Zdálo se však, že se vše v dobré obrací. V novinách se objevily fotky, kde si znovu po padesáti letech zopakoval s manželkou svatbu. Přišla celá rodina i bratr Jan. Zdálo se, že nemoc porazil, zavzpomínal v České televizi Petr Kocman, který s ním hrál 15 let.

"My jsme ještě před týdnem hráli v Oloumouci, kde Franta vystoupil, zpíval, najednou uplyne týden a je vše jinak. Jsou věci, se kterými se člověk nedokáže srovnat. Fanda byl člověk, který na sobě nedal znát nějakou nemoc a bolest. Byl to navíc ten muzikant, který, pokud mohl na to jeviště dojít, tak tam šel. To bude jedna z těch vzpomínek i pro mě, když celé to náměstí v Olomouci vstalo, ve stoje mu tleskalo a Fanda byl z toho evidentně dojatý."

Dokonce se reálně objevila možnost, že by si s bratrem zopakovali společný koncert.

"Reálně se plánovalo, že spolu bráchové udělají buď jeden koncert, nebo sérii koncertů. Měl jsem radost, že se to zase přiblížilo k té spolupráci, což se bohužel už nestane."

Rakovina se však vrátila a jak řekl jeho syn Vojta Nedvěd, kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jej odvezl do nemocnice, kde nemoci podlehl. Zůstali po něm krásné melodické písničky jako Stánky, Frankie dlouhán, Valčíček nebo Na kameni kámen...