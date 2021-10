Spirituál kvintet odehrál poslední koncert

Jiří Tichota | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Nebylo to žádné sentimentální vzpomínání na doby dávno minulé, kapelník Jiří Tichota, poslední žijící člen původní kapely, nešetřil vtipnými průpovídkami a i zbytek kapely dělal vše proto, aby návštěvníci odcházeli z posledního koncertu nikoli v nostalgické, ale pozitivní náladě.

Spirituál kvintet je legendou české scény, kterou zná každý. Za šest desetiletí kapela odehrála na deset tisíc koncertů a vydala přes 20 alb. Žánrově ji nelze zařadit do žádné škatulky. Spirituál kvintet se pohyboval mezi gospelem, blues, irskou lidovou hudbou i francouzským šansonem. Kapela aktivní působení završila 13 koncerty, během nichž prostřednictvím videoprojekcí připomněla i bývalé výrazné členy skupiny jako Karla Zicha, Jana a Františka Nedvědovy, Irenu Budweiserovou nebo Lenku Slabou.

Mezi největší hity patřily Až se k nám právo vrátí, Širý proud, Pískající cikán, Mlýnský kámen, Kocábka, Krutá válka a samozřejmě Za svou pravdou stát.

Spirituál kvintet | Foto: Česká televize

Zajímavou historii má za sebou celosvětově známá píseň amerického folkového zpěváka Pete Seegera "We shall Overcome" s českým textem Ivo Fišera "Jednou budem dál". Poté, co zazněla ve studentském klubu v předvečer výročí smrti Jana Palacha, následoval pro Spiritual kvintet půlroční zákaz činnosti. Po vypršení trestu pak píseň kapela zpívala pravidelně na konci koncertů společně s posluchači. Zlom nastal v roce 1983, kdy chtěl zakazovaný song komunistický režim v pražském Paláci kultury na "Kongresu za mír a odzbrojení“. Kapelník Jiří Tichota se tehdy bránil, že je to baptistická hymna. Výmluvy nepomohly. Kapelník sice s rodinou zmizel na dovolenou, ale hrálo se z narychlo vytvořeného playbacku. Od té doby kapela píseň nezpívala. Až do okamžiku, kdy ji sborově zanotovali studenti 17. listopadu 1989 na Národní třídě. O pár dní později jí už Spirituál kvintet zpíval na balkoně Melantrichu. O rok později pak zazněla během setkání Václava Havla s prezidentem Georgem Bushem starším na Václavském náměstí. Tam si píseň s chutí zazpívali oba prezidenti. V roce 2009 na koncertu „Už je to tady" uspořádanému k dvacátému výročí pádu železné opony si ji s kapelou zazpívala v češtině i americká zpěvačka Joan Baez.

Kapela hrála také pro prezidenta Billa Clintona a první dámy USA a ČR. V roce 2012 obdržela Diamantovou desku za milion dvě stě tisíc prodaných nosičů.