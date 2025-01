Zemřela nejstarší obyvatelka Plzeňského kraje, den před 107. narozeninami

V neděli, den před svými 107. narozeninami, zemřela nejstarší obyvatelka Plzeňského kraje, Marie Špetová ze Soběsuk na jižním Plzeňsku. ČTK to zjistila na webu obce Neurazy, pod niž Soběsuky patří. Podle České správy sociálního zabezpečení žily ke konci loňského září v ČR dvě nejstarší ženy, jimž bylo 107 let. Jedna byla z Prahy a druhá z Českých Budějovic. V Plzeňském kraji žilo loni v září 51 lidí nad 100 let, z toho 44 žen.

"Marie Špetová žila do posledního dne ve svém domě v Soběsukách, starala se o ni dcera. Byla stále úžasně čiperná, na svůj věk přiměřeně pohyblivá a hlava jí sloužila, ráda četla, nejraději Javořickou," řekl ČTK starosta František Růžička (SNK Pod Plátěnkou). Ke 106. narozeninám jí byl blahopřát tehdejší hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Přání jí tehdy poslal také prezident Petr Pavel.

Marie Špetová žila v Soběsukách přes 80 let. V roce 1957 nastoupila do místního JZD, kde pracovala až do 72 let. "V práci byla šťastná, i když to byla velká dřina," uvedla její sedmdesátiletá dcera Zdena. Podle ní měla maminka ráda maso, hořkou čokoládu, písničky a tancování na bálech. Měla paměť jako slon, řekla. Když jí bylo 80 let, zemřel jí nejmladší syn a za pět měsíců manžel. "Nastartovali jsme ji pak tím, že začala vyšívat dečky, které rozdávala a také vystavovala v obci. Vyšila jich na 400 včetně celých ubrusů, poslední ve sto letech. Netřásly se jí ruce a vyšívala bez brýlí, bez nichž také četla," uvedla dcera.