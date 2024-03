Smetanománie v Plzni

Výstava Bedřich Smetana a Plzeň | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Plzeňské období mělo na mladého Bedřicha Smetanu zásadní vliv. V říjnu 1840 přišel jako šestnáctiletý mladík odhodlaný splnit otcovo přání a dokončit studia. 6. srpna 1843 odcházel jako mladý muž přesvědčený, že jeho budoucnost bude spojená s hudbou. Krátce před tím opustila Plzeň i Kateřina Kolářová, Smetanova první láska, která se stane jeho první ženou.

Smetana komponoval od mládí, v Plzni se tomu už začal věnovat soustavně, o čemž svědčí dochované hudební záznamy, ale i deník, který si po většinu pobytu vedl. Další Smetanovy kroky vedly do různých částí země, na pět let se usadil v Göteborgu. Do Plzně se ale vracel, například aby podpořil rozvoj tamního Hlaholu.

44. Smetanovské dny v Plzni jsou velkolepou oslavou Smetanova výročí!

Letošní festival se připojuje k velkolepě pojatému Roku české hudby, které je oslavou 200. let narození Bedřicha Smetany. „ Začnou cyklem Má vlast a zakončíme je 11. dubna programem Smetana Gala, v němž zazní operní árie, vystoupí sopranistka Alžběta Poláčková a umělecký soubor Univerzity Karlovy se sbormistrem Janem Zichou. Zahajovací i závěrečný koncert zahraje Plzeňská filharmonie,“ představila program dlouholetá ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. „Jeden z festivalových vrcholů představuje Smetanománie, díky níž budou mít návštěvníci jedinečnou možnost vyposlechnout si souborné provedení Smetanova klavírního díla, tedy přes 9 hodin klavírní hudby. Ambasadorem projektu je pianista Jan Simon, představí se mnoho interpretů jako např. Ivo Kahánek, Igor Ardašev, Daniel Vízner, ale také studenti konzervatoře z Prahy, Plzně, Ostravy a dalších uměleckých škol. Smetanovské dny nabídnou ještě souborné provedení skladatelova komorního a melodramatického díla a v průběhu roku 2024 Plzeňská filharmonie nastuduje a odehraje i jeho kompletní symfonickou tvorbu. V „koncertní“ oslavu se promění vystoupení rezidenčního souboru Plzeňské filharmonie České noneto, které patří mezi nejstarší evropská tělesa a letos slaví výročí 100 let od svého vzniku."

Plzní nebude znít jen Smetanova hudba

Součástí festivalu jsou výstavy v Západočeském muzeu a Západočeské galerii či plzeňské mezioborové sympozium „Trh a kapitál v české kultuře v 19. století." To zároveň provází výstava „ Umění prodat (se) s podtitulem Umělec ve spárech trhu 19. století. Ta se soustřeďuje na to, jak mohla reklama ovlivňovat umění, jako se umělecké dílo profilovalo jako reklama a jakými prostředky umělec do tržního prostředí vstupoval. K vidění jsou díla klíčové osobnosti raěńě moderního umění jako byl Josef Navrátil, Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Luděk Marold či František Kupka.

Nezastupitelné místo v kulturním životě města Plzně má Plzeňská filharmonie. Tu představuje expozice na 16 panelech ve Smetanových sadech. Zachycuje stěžejní momenty orchestru a také osobnosti vážící se k bohaté historii i současnosti Plzeňské filharmonie. Autorem výstavy je historik a projektový manažer Zdeněk Hazdra.

V neposlední řadě to je expozice v Západočeském muzeu „ Bedřich Smetana a Plzeň“, která se prostřednictvím úryvků z deníku věnuje plzeňskému pobytu Smetany v Plzni. Chybět nemoho nejrůznější artefakty jako například plzeňský kroj. Ten se stal součástí výpravy Prodané nevěsty, poprvé byl zapůjčeny od sedláků v roce 1869, v Národním divadle se objevil v roce 1882, postupně se z použití plzeňského kroje stalo pravidlo.

Smetanovskými dny to ale nekončí. Divadlo Divadlo J. K. Tyla uvede v průběhu roku cyklus všech devíti Smetanových oper. Odstartovalo to 13. ledna Prodanou nevěstu a následují Dalibor, Hubička, Čertova stěna, nedokončená Viola a na open air Noci s operou v amfiteátru Libuší. Branibory v Čechách, Dvě vdovy a Tajemství přiveze do Plzně v rámci epilogu v lednu 2025 Národní divadlo Moravskoslezské.