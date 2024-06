Brankář Petr Čech. Světově proslulá osobnost, která považuje Plzeň za svůj domov

Petr Čech | Foto: Česká televize

V květnu 2023 byl Petr Čech byl jako druhý brankář uveden do Síně slávy Premier League. Dlouholetá opora londýnské Chelsea se stala teprve druhým oceněným gólmanem po Dánovi Peteru Schmeichelovi.

Dvaačtyřicetiletý Čech v anglické lize nastoupil do 443 zápasů a vychytal rekordních 202 čistých kont. Za Chelsea, s níž mimo jiné získal čtyři mistrovské tituly a triumfoval v Lize mistrů, odehrál 11 sezon. Další čtyři ročníky přidal v dresu jiného londýnského celku Arsenalu. Plzeňský rodák ukončil kariéru v roce 2019.

„Jsem hrdý na individuální rekordy, které jsem překonal. Vždycky jsem měl ale větší radost, když to vedlo k týmovým úspěchům a titulům,“ řekl Čech. „Doufám, že si mě lidé budou pamatovat jako někoho, kdo prokazoval nejen stabilní výkony, ale také velké odhodlání.“

Cesta ke slávě

Petr Čech začínal v žákovském týmu FC Viktoria Plzeň jako útočník. Kdy a proč se postavil “mezi tyče”? "On utrpěl ve dvanácti letech velmi vážné zranění: komplikovanou zlomeninu nohy. To může být handicap, který ukončí kariéru. V jeho případě se ta noha ale velmi dobře zahojila,” vysvětluje Jiří Hošek, šéfredaktor televize Canal Plus Sport, odborníkem na fotbal, který Petra Čecha osobně zná a jeho kariéru bedlivě sledoval. „Po návratu na hřiště mu proto trenér doporučil, aby se zkusil stát gólmanem. I když se už jako dorostenec dostal do reprezentace a zazářil na Mistrovství Evropy do 16 let, kde byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje, nechala ho plzeňská Viktorka přestoupit do FK Chmel Blšany za pouhých 350 tisíc korun. AC Sparta už za Petra Čecha jako prvotřídního gólmana zaplatila v roce 2001 do té doby nevídaných 22 milionů korun. Za dvouletého působení na Letné také znovu zazářil v dresu dorostenecké reprezentace.“

Top 5 Legendary Petr Cech Saves | Chelsea Tops Video of Top 5 Legendary Petr Cech Saves | Chelsea Tops

Zrození evropské hvězdy

Podle Jiřího Hoška se už na sklonku dorostenecké éry začala rodit Čechova mezinárodní reputace:

“On byl díky Spartě vidět v Evropských pohárech, takže si ho nepochybně všimli evropští skauti. Byl tam ale takový bod zlomu, kdy v dresu české “jedenadvacítky” vyhrál se svými spoluhráči Mistrovství Evropy. To byla naprosto ojedinělá záležitost a Petr Čech byl vyhlášený brankářem turnaje. To byl určitě důležitý milník v jeho kariéře.”

Přes francouzský klub Rennes se dostal v roce 2004 do Chelsea, kde pak vydržel až do roku 2015. Už v první sezóně v jejím dresu přispěl významnou měrou k vítězství v Premier League. Vytvořil mimo jiné nový rekord v počtu minut bez inkasovaného gólu: bylo jich neuvěřitelných 1025.

„Vyrůstal jsem v komunistickém Československu, hrát v Anglii pro mě byl sen. Začínal jsem na štěrkových hřištích, kde byly kameny velké pomalu jako golfové míčky. Když se ohlédnu zpět, tak moje kariéra byla úžasná cesta,“ řekl Čech, který naposledy působil jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea.

Petr Čech | Foto: Filip Jandourek, iROZHLAS.cz

Petr Čech dokázal zazářit i v takových zápasech, které byly jasně prohrané. Nicméně v sezóně 2006-2007 ho začala trápit zranění, včetně jednoho obrovsky vážného, fraktury, lebky.

" Pamatuji si, že jsem se na ten zápas díval a od začátku jsem si říkal, že to je škaredá věc. A komentátoři toho zápasu měli tendenci to jakoby bagatelizovat a potom se ukázalo, že Petru Čechovi šlo o život. Tam, kdyby opravdu nebyla poskytnutá špičková zdravotní péče, tak to mohlo dopadnout velmi, velmi ošklivě. On potom se k fotbalu neuvěřitelně rychle vrátil a až do konce své kariéry chytal s tou helmou, kterou potom fanoušci různě imitovali, jeho fanklub si koupil ty tankistické kukly a cestoval s nimi na nejrůznější zápasy. Jak když jsem se s Petrem Čechem na tohle téma dlouze bavil, tak on mi vysvětloval, že to pro něj byl obrovský hendikep. Zkus si představit, že vlastně máš se orientovat v prostoru a teď si zakryješ uši, anebo v podstatě máš ještě takové trošičku klapky na oči. A on říkal, že to, že ta helma ho chránila, on měl potom tendenci ji třeba už odložit, ale lékaři mu radili opravdu, aby bez té helmy rozhodně nechytal. On cítil, že ta helma třeba o nějakých 10-15% snižuje jeho prostorovou orientaci, že on přestal úplně dobře vnímat blízkost útočících hráčů, právě ten prostor, kam skákal pro ty míče. Takže je obrovské obdivuhodné, že se vrátil k tomu fotbalu a že se udržel na té opravdu nejvyšší na té světové úrovni. Připomeňme, že byl jednou vyhlášen nejlepším brankářem světa, třikrát nejlepším brankářem Evropy podle organizace UEFA a to i s tímhle obrovským handicapem.“

Brankář Petr Čech (2016) | Foto: David Taneček, ČTK

Výjimečný nejen na hřišti

Za českou reprezentaci Petr Čech odehrál 124 zápasů. To je rekord, který zřejmě jen těžko jiný český hráč překoná. Stal se také devětkrát fotbalistou roku Česka. Byl opakovaně a mnohokrát označený novináři a komentátory za jednoho z nejlepších brankářů všech dob.

Petr Čech | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Navíc se nevěnuje jen fotbalu, hraje hokej, bubnuje a celkově působí jako opravdu obrovsky zajímavá osobnost na hřišti i mimo něj. Jiří Hošek připomíná i to, že se Petr Čech angažuje charitativně a snaží se pomáhat prostřednictvím sportu dětem ze sociálně slabých rodin:

“On prostě není jenom taková ta celebrita zahleděná sama do sebe. Vždycky ve své kariéře i v současné fázi života myslel na jiné.”