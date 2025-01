Zimní Olympiádu dětí a mládeže vyhrál Moravskoslezský kraj, který pětidenní akci po 13 letech hostil. Cennými body k celkovému vítězství přispěli v posledním dni šachisté a také mladí hokejisté, kteří si zlatou medaili z olympiády vezou už potřetí. Novinářům to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. "Po celou dobu olympiády jsme se drželi mezi kraji na nejvyšších příčkách, nakonec jsme vybojovali prvenství. Fanoušci mohli sledovat úžasné výkony," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Pouze tři kraje přesáhly v celkovém hodnocení hranici 200 bodů. Druhé místo obsadily dva týmy, a to hlavní město Praha a Královéhradecký kraj, které měly shodně 219 bodů. Za nimi skončil se 185 body Liberecký kraj. "Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a všem sportovcům gratuluji, že se dostali mezi nejlepší české sportovce. Oheň Olympiády dětí a mládeže sice zhasl, ale věřím, že ve všech sportovcích bude vášeň ke sportu hořet dál. Chtěl bych, aby to sportovci dokázali šířit ve svých rodinách, třídách a ve svém okolí," uvedl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Na 22. ročník Olympiády dětí a mládeže do regionu přicestovalo 1127 reprezentantů ze všech 14 krajů České republiky.