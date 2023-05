Zmocněnkyně pro lidská práva: V ochraně dětí na internetu selháváme

Česká společnost podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové selhává v ochraně dětí na internetu. Bude podle ní potřeba propojit technická řešení, která k ochraně dětí před sexuálním zneužíváním na internetu navrhuje i Evropská komise, a efektivní prevenci. Měla by být součástí vzdělávání, chce jednat o jejím zařazení do rámcových vzdělávacích programů na všech stupních vzdělávání už od mateřských škol. Řekla to dnes ve Sněmovně na semináři o efektivním řešení sexuálního násilí na dětech.

"Je jasné, že současný systém nefunguje. Cesta není jenom v technických řešeních, ale ani jenom v prevenci. Myslím si, že bude muset být kombinací obojího," uvedla. Technická řešení bude podle ní potřeba vyvažovat s právem na soukromí.

Právě jeho možné narušení, pokud bude přijata regulace navrhovaná Evropskou komisí, kritizuje europoslanec Marcel Kolaja (Piráti). Poskytovatelé internetových služeb by podle něj dostali povinnost prohledávat pomocí algoritmů veškerou on-line komunikaci včetně šifrované. Náklady na takové opatření odhaduje na 27,5 milionu eur (asi 651,5 milionu korun). V diskusi odborníků zaznělo, že už v současné době na dobrovolné bázi někteří velcí poskytovatelé videa a fotografie k odhalení závadného obsahu nechávají automaticky monitorovat. Kolaja uvedl, že algoritmy ale často chybují.