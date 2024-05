100 dnů zbývá do povinné výměny neekologických kotlů, přes 200.000 jich ale pořád zbývá

V českých domácnostech zbývá stále ještě vyměnit přes 200.000 kotlů, které nevyhovují předpisům. Do konce zákonné lhůty však zbývá jen 100 dnů. Výměny zařízení tak podle topenářů přidávají na tempu. Poptávka od začátku roku vzrostla o desítky procent. Od 1. září bude totiž v Česku platit zákaz kotlů, které by nesplňovaly parametry třetí nebo vyšší emisní třídy. Pokuty za nedodržení by mohly dosáhnout až 50.000 korun, a to opakovaně.

Variantou za starý nevyhovující kotel by podle asociace měly být modernější kotle na tuhá paliva, plynové kotle, kotle na biomasu nebo stále populárnější tepelná čerpadla. Jednou z příčin proč je stále velké množství zařízení nevyměněných jsou i vysoké náklady na pořízení nového zařízení. I přes státní dotace dosahují na desetitisíce korun. Podle výrobců je ale návratnost takové investice velká a poměrně rychlá.