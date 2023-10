Agentura CzechTrade letos otevře nové kanceláře v Rijádu a v Mnichově

Agentura CzechTrade v nejbližších dnech otevře novou kancelář v Rijádu, která by měla pomoci českým vývozcům na trhu v Saúdské Arábii. Do konce roku otevře i zastoupení v Mnichově zaměřené na podporu českých start-upů. V dalších letech plánuje nové kanceláře i v japonské Ósace a na Filipínách, řekli dnes na konferenci Future of Export Summit 2023 ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Síkela zdůraznil, že CzechTrade považuje za klíčový nástroj pro podporu českého exportu. Zároveň považuje vývoz za zásadní prvek pro posilování české ekonomiky. "Chceme, aby tahounem zůstal a v budoucnu hrál ještě daleko pozitivnější a významnější roli," uvedl.

Kancelář CzechTrade v Rijádu otevře Síkela osobně. Doležal upozornil, že podpora českých vývozců v Saúdské Arábii má velký význam s ohledem na postavení této země jako jednoho z největších světových producentů ropy.