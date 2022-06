Agentura: Nejvíce turistů v ČR loni znovu zamířilo na lanovou dráhu na Petřín

První místo mezi nejnavštěvovanějšími turistickými cíli České republiky podle státní agentury CzechTourism loni obhájila lanová dráha na pražský Petřín. Stejně jako o rok dříve se s ní svezl zhruba milion lidí. Kvůli nízkému počtu cestovatelů z ciziny se dále propadl Pražský hrad, který před pandemií koronaviru turisty přitahoval nejvíce. Loni klesl ze čtvrté na devátou pozici, navštívilo ho 444.000 lidí. V desítce turisty nejvyhledávanějších míst za loňský rok se nejčastěji objevují zoologické zahrady.

Ředitel agentury CzechTourism Jan Herget předpokládá, že letos do ČR přijede kolem pěti milionů hostů z ciziny, meziročně tedy zhruba dvojnásobek. Zájem o Pražský hrad by tak mohl znovu růst, řekl. Stále ale budou podle něj zřejmě chybět turisté z Asie a Ruska. Výsledky návštěvnosti turistických cílů ukazují podle Hergeta na sílící význam domácího turismu, který v posledních dvou letech rostl vlivem pandemie a omezených možností cestování do zahraničí.