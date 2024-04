Liberec má uličku plnou kanálových poklopů z Česka i Evropy

V Papírové ulici v Liberci najdete aktuálně 43 kanálových poklopů z 5 států | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Zapadlá ulička propojující Pražskou ulici se Širokou je soukromým pozemkem, a tak nebyl problém získat od soukromých vlastníků okolních domů pro umístění kanálových poklopů souhlas, řekl ČTK Tomáš Hasil ze spolku G300, který za projektem nazvaným "Civilizace" stojí.

"Kolem roku 2002 jsem si všiml poklopu Liberce s městským znakem, přišlo mi to jako krásný objekt ve veřejném prostoru, od toho už bylo poměrně blízko k tomu, že by bylo fajn je posbírat a udělat z toho takovouhle galerii ve městě, aby to byla zajímavost pro lidi. Myslím si, že to je svým způsobem umělecké dílo. Vedle máme sídlo firmy a v podstatě jsme se dohodli s majiteli jednotlivých částí chodníku, že tam můžeme zadláždit kanály," řekl k začátkům projektu Hasil.

Jeden z poklopů je sto let starý

Z Liberce je v uličce ještě jeden poklop - historický, sto let starý s německým nápisem Reichenberg. Návštěvník ale při průchodu uličkou narazí i na poklopy z dalších míst Libereckého kraje. Třeba z Frýdlantu, Turnova, Osečné nebo Košťálova, a také z dalších českých a moravských měst, jako jsou Olomouc, Tábor, Kutná Hora, Jindřichův Hradec nebo Klatovy. V uličce je podle Hasila kolem stovky poklopů většinou z českých měst, ze zahraničí je zhruba třetina.

Jestli se vejde se na kanálové víko celá rodina, to můžete vyzkoušet na poklopu z holandského Amersfoortu | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Většina poklopů má městský znak, neplatí to ale třeba pro poklop z partnerského města Liberce - nizozemského Amersfoortu. "Na sídlišti tam udělali hravý poklop, na kterém jsou čtyři stopy - pro tatínka, pro maminku a pro děti, a vlastně si na tom hrají, jestli si na to dokážou stoupnout celá rodinka," řekl Hasil.

Na japonský poklop bych místo ještě našel

Drážďanský poklop zlatě září | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Zajímavý je poklop z německých Drážďan, který v uličce doslova září. "Chtěli nám udělat radost, tak ho natřeli na zlato," poznamenal. Poklop z Budapešti s litinovým okrajem a mosazným středem zase jako jediný není v chodníku, ale osazený ve zdi.

"Teď čekáme na poklop z Jeruzaléma a z Říma," dodal Hasil, který by také rád získal třeba poklop z Japonska. "Jsou krásné, jsou barevné a jsou na nich samurajské výjevy, jednou za rok nebo za dva je vymění a vydraží," dodal Hasil. Zároveň vyzval veřejnost, aby mu jako tip poslala fotografii, pokud nějaký zajímavý poklop uvidí.