Aktuálně.cz: Čechovi, který chtěl k Islámskému státu, hrozí až tři roky vězení

Česká policie loni v srpnu zadržela mladého muže, který se chtěl přidat k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Teroristé ho získali ke spolupráci přes sociální síť telegram. Mladíkovi hrozilo až 12 let vězení, ale protože s policií spolupracoval a přiznal se, trest vězení by neměl přesáhnout tři roky. Dohodu se žalobcem o vině a trestu posoudí 24. února liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem. Napsal to dnes sever Aktuálně.cz. Islámský stát jako chalífát ovládající území v Iráku a Sýrii padl před šesti lety, jeho jménem ale stále operují některé teroristické skupiny. "Obviněná osoba poté, co konvertovala k islámu, se přes síť telegram seznámila s náboráři Islámského státu, kteří ji naverbovali, aby se do struktur této teroristické skupiny připojila. Za tímto účelem obviněné osobě zajistili bezpečnou cestu až na území pod kontrolou Islámského státu," uvedl pro server žalobce Martin Bílý.

Mladík je od srpna ve vazbě, dohodu o vině a trestu s ním uzavřelo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Islámský stát v současnosti ovládá některá území v Afghánistánu, Somálsku či západní Africe a není jasné, kam se chtěl Čech ve věku mírně přes 20 let vydat. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě mladíka zadržela ještě před odjezdem a obvinila kvůli podpoře a propagaci terorismu.