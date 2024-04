Americký nobelista s českými předky převzal v Brně čestný doktorát

Biochemik a držitel Nobelovy ceny Thomas R. Cech, Američan s českými předky, převzal v Brně čestný doktorát Masarykovy univerzity. Stejným způsobem škola ocenila také zásluhy rakouského matematika Petera W. Michora. Oba s Masarykovou univerzitou dlouhodobě spolupracují, informovala škola v tiskové zprávě. Šestasedmdesátiletý Cech je špičkovým experimentálním biochemikem a biofyzikem. Nobelovu cenu získal v roce 1989 za objev katalytické funkce ribonukleových kyselin. Jeho dědeček z matčiny strany Josef Červený emigroval z Čech do USA v roce 1913 a v Chicagu založil obuvnickou firmu. Ještě dříve vědcovu pradědečkovi Čechovi imigrační úředník vymazal z příjmení háček. "Když jsem se v roce 1947 v Chicagu narodil, ve čtvrtích podél Cermak Road se ještě mluvilo česky a v každé výloze pekárny byly vystaveny koláče a další tradiční pečivo," popsal Cech. I po přestěhování do státu Iowa vařila Cechova matka dál tradiční jídla staré vlasti, třeba vepřovou pečeni s kmínem, svíčkovou, knedlíčky a vánočky, jimž říkali houska. "Jedna z mých dcer dodnes o svátcích peče tuto pletenou housku a rozdává ji rodině a sousedům - k jejich velké radosti," uvedl Cech. Čtyřiasedmdesátiletý Michor od roku 1985 spolupracoval s brněnskými matematiky na moderní revizi základů diferenciální geometrie. Pořídil si za tím účelem obdobu diplomatického pasu, aby mohl pravidelně jezdit do Brna, v čemž pokračoval i po pádu komunistického režimu.