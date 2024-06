Analýza: Mzdy ve firmách letos stouply o 5,6 procenta, méně než loni a předloni

Mzdy ve firmách letos stouply o 5,6 procenta. Dynamika růstu se proti letům 2022 a 2023 mírně zpomaluje. Toto zpomalení však proti očekávání není tak výrazné. Vyplývá to z analýzy Comp&Ben Asociace, která se zabývá analýzou mezd a systémy odměňování. Mediánový nárůst podle ní činil letos 5,5 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v prvním čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu činila 43.941 korun, reálně stoupla po víc než dvou letech, a to meziročně o 4,8 procenta. "Pro druhou polovinu roku 2024 a zejména pak první čtvrtletí 2025 očekáváme opět mírný pokles nárůstů mezd. Navíc je možné očekávat, že by se již příští rok mohla některá odvětví dostat s nárůsty pod hranici pěti procent," uvedl ředitel Comp&Ben Asociace Tomáš Jurčík. Další predikce plánovaných úprav mezd na rok 2025 budou podle něj k dispozici letos na podzim, kdy budou společnosti schvalovat mzdové rozpočty na příští rok.