ANO by ve volbách získalo téměř 35 procent hlasů, neuspěli by Motoristé

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní přesvědčivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,9 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 18,2 procenta a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN) 11,1 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě opoziční SPD a Piráti a těsně také uskupení Stačilo!. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory by naopak nepřekonali Motoristé. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News.

Výsledky jsou velmi podobné jako v posledních dvou týdnech. SPD by volilo 8,5 procenta lidí a Piráty 6,7 procenta. Uskupení Stačilo! by mělo rovných pět procent. ANO by při těchto výsledcích získalo 89 sněmovních křesel. Aktuální průzkum se konal od 3. do 21. ledna a zúčastnilo se ho 2 573 respondentů. K volbám by podle něj přišlo 60,5 procenta voličů.