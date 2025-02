STEM: Do Sněmovny by se v lednu dostalo šest subjektů - ANO, Spolu, STAN, SPD, Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by letos v lednu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 35,1 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by skončila koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP09, pro kterou by se rozhodlo 18,8 procenta voličů. Třetí by bylo hnutí STAN s podporou 10,6 procenta lidí. Do Sněmovny by se dostali ještě SPD, Piráti a Stačilo!. Pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali třeba Motoristé nebo SOCDEM.

ANO by při těchto výsledcích získalo 89 poslaneckých křesel. Koalice Spolu by měla 46 mandátů, Starostové 24, SPD 19, Piráti deset a Stačilo! dvanáct. Současná vládní koalice tvořená Spolu a STAN by tak momentálně obsadila 70 křesel, což by ve dvousetčlenné Sněmovně na většinu zdaleka nestačilo, ani s případnou účastí či podporou dříve vládních Pirátů. ANO by potřebnou nadpoloviční většinu hlasů mohlo získat jak s SPD, tak těsně i se Stačilo!

V průzkumu odpovídalo od 10. do 28. ledna přes 1500 lidí.