Archeologové v Ústí objevili tábořiště lovců mamutů

Archeologové nalezli v Ústí nad Labem na místě budoucího justičního paláce staré tábořiště lovců mamutů. Pokrývají ho tisíce kostí a jejich části z desítek ulovených zvířat. Mezi nimi je minimálně 13 jedinců mamuta srstnatého a dalších zástupců pleistocenní fauny. ČTK o tom informoval vedoucí výzkumu Petr Lissek. Záchranný archeologický výzkum velmi cenného naleziště ze starší doby kamenné předchází stavbě justičního areálu. Terén přes 20.000 let starého tábořiště je podle Lisska vzácně dochovaný. Mezi důležité nálezy patří především typické štípané kamenné nástroje, pomocí kterých je lokalita předběžně datována do mladého paleolitu, konkrétně do období, které se nazývá gravettien a spadá do vrcholného věku lovců mamutů.

Výzkum je podle odborníků dalším dokladem mimořádného významu severozápadních Čech a Ústeckého kraje v archeologickém kulturním dědictví Evropy.