Armáda získala další dva tanky Leopard od Německa. Do konce roku má dorazit dalších 11 strojů

Česká armáda dostala další dva tanky Leopard, které jí Německo věnovalo za pomoc Ukrajině. Informovalo o tom ministerstvo obrany. Oba tanky už jsou na základně v Přáslavicích. Německo by mělo Česku darovat celkem 14 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. Součástí dodávky, která má částečně kompenzovat českou vojenskou pomoc Ukrajině, jsou mimo jiné i náhradní díly nebo munice. Jeden tank už armáda od Německa dostala dřív. Zbývajících 11 strojů by mělo Česko získat do konce roku. "Jak vojáci rádi a zcela pravdivě říkají: bez těžké brigády není armády. Proto mám těžkou brigádu od začátku mezi svými prioritami," uvedla k dodávce dalších tanků ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Tanky budou společně s pásovými bojovými vozidly součástí těžké brigády, kterou má Česká republika mít podle dohody v NATO k dispozici v roce 2026.