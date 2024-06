Vláda bude schvalovat dohodu o přistoupení k nákupu německých tanků, cena je 60 miliard

Vláda bude v následujících týdnech rozhodovat o dohodě o přistoupení ke společnému pořízení tanků Leopard 2A8. Vyjednávání s Německem vede ministryně obrany Jana Černochová (ODS), nakoupit by chtěla 77 tanků. Dohoda je pouhým mezikrokem k samotnému nákupu, uzavřená by měla být do konce letošního roku. Za tanky by ČR měla zaplatit necelých 60 miliard korun.

Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila vláda Černochovou loni v květnu. Dohoda, kterou nyní předložila vládě by měla podle ní písemně stvrdit český zájem. Německo v posledních dvou letech darovalo Česku za pomoc Ukrajině 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle ministryně Německo uvažuje o dalším daru ve stejné výši. V budoucnosti by Česko mohlo mít celkem 122 tanků včetně vyprošťovacích vozidel.