Asociace: Emisní povolenky by mohly zaplatit zelenou transformaci Česka

Výnosy z emisních povolenek by mohly zaplatit takzvanou zelenou transformaci České republiky. Peníze by se měly především investovat do energetických úspor, budování obnovitelných zdrojů energie a dalších klimatických opatření. V příštím roce se dá očekávat výnos z povolenek až ve výši 30 miliard korun. V tiskové zprávě o tom informovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů.