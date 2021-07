Asociace: Největším problémem pro CK jsou stále se měnící opatření

Největším problémem pro cestovní kanceláře (CK) a agentury jsou aktuálně podle jejich asociace stále se měnící protiepidemická opatření a rychlé zařazování destinací do rizikových kategorií bez jasnějšího výhledu. Pořadatelé a prodejci zájezdů se také momentálně potýkají s vysokým nárůstem práce, ale chybějí jim odborné pracovní síly. Potíže působí i proplácení poukazů za zrušené zájezdy z loňského roku, kde by byla vhodná pomoc státu. Ten by se měl zabývat také nutným pojištěním proti úpadku CK a navrhnout jiné řešení. ČTK to sdělila viceprezidentka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Dana Kozáková.

Přesouvání zemí na tzv. mapě cestovatele bez upozornění na poslední chvíli oslabuje podle Kozákové mimo jiné důvěru zákazníků, kteří by si zájezd koupili, ale obávají se nenadálých změn. Pro CK, které se zaměřují na pobyty mimo Evropskou unii je situace podle Kozákové složitá v tom, že většinou jsou jimi nabízené státy automaticky zařazovány mezi tzv. tmavě červené s velmi vysokým rizikem nákazy. Nezohledňuje se přitom tamní epidemická situace. Zájezdy do mimoevropských zemí si lidé podle ní zpravidla objednávají v předstihu.