Cestovních kanceláří ubývá. S pojištěním může pomoci program Záruka CK

Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo ke konci ledna 594 aktivních cestovních kanceláří. Před pandemií jich bylo 856. Většina jich přerušila činnost, konkrétně 80. Úpadek jich vyhlásilo 14. Naopak tři nové loni vznikly. Vyplývá to z údajů ministerstva pro místní rozvoj.

Problém s pojištěním mají i velké cestovky

Cestovní kancelář Pantour | Foto: © Google

Kromě přetrvávajících omezení se cestovní kanceláře potýkají i s problémem zajištění pojištění proti úpadku, které po nich vyžaduje zákon. Kvůli vzrůstajícím nárokům pojišťoven skončila loni na konci října jako cestovní kancelář například Pantour.

Z velkých firem se už předloni nepodařilo pojištění pro případ úpadku získat Firo-tour. Nejprve pokračovala jako cestovní agentura, ke konci roku na ni soud prohlásil konkurz.

Cestovní kanceláře nyní mohou žádat o státní záruku na novou pojistnou smlouvu proti úpadku v programu Záruka CK, který navázal na loňský titul COVID Záruka CK.

Foto: ČT24

Národní rozvojová banka může poskytnout záruku až do 75 procent požadované spoluúčasti cestovní kanceláře, nejvýše ale osm milionů korun. CK se tak na spoluúčasti musí podílet minimálně 25 procenty.

O tom, jak covid drtí cestovní kanceláře, ukazují čísla. Před pandemií zaměstnávaly asi 14.400 lidí, loni na podzim zhruba 5000. Nejtíživější situaci zažívají agentury zaměřené na příjezdový cestovní ruch.

Čedok začne létat do Antalye

Antalya | Foto: Yusuf Kazancı, Pixabay, CC0

Cestovní kancelář Čedok se rozhodla v letní sezóně létat pravidelné charterové lety do turecké Antalye. A to z Karlových Varů. Zdejší letiště totiž nemá po zrušení letů do Ruska žádný pravidelný spoj.

Čedok v tom vidí potenciál i u klientů z Karlovarského kraje, kteří nemusí cestovat na jiná letiště. Zájezdy určitě zaujmou i místní zahraniční klientelu, která si tuto oblast velmi oblíbila, uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Oživení turismu přinese Valentýn

Ilustrační foto: Nenad Maric, Pixabay, CC0

Oživení turismu by mohl přinést i valentýnský pobyt. Část Čechů si ho dopřeje a vyrazí do Egypta, Spojených arabských emirátů (SAE), na hory či wellness. Další lidé si darují poukaz na dovolenou nebo konkrétní zájezd v pozdějším termínu.

Někteří prodejci sledují meziroční nárůst prodejů valentýnských cest, někde poptávka překročila čísla roku 2019. Vzhledem k pandemii koronaviru lidé častěji kupují zájezdy až na poslední chvíli, v následujících dnech lze tak očekávat ještě vyšší zájem.