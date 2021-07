Asociace: Restauratéři budou v červenci jednat s ministerstvem o zajištění bezpečnosti

Restauratéři budou podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) v červenci s resortem zdravotnictví jednat to tom, jak zajistit maximální bezpečnost v provozech. Pomoci by měla digitální řešení, ideálně trasovací aplikace. Zástupci gastronomického odvětví měli v úterý s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) schůzku. Uvedli, že se chtějí podílet na zlepšení epidemické situace a opatřeními předejít případnému dalšímu nucenému uzavření. Žádná konečná dohoda ale uzavřena nebyla. ČTK to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner. Vojtěch zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na koronavirus musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něj sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně. Kontrolovat každého hosta u vstupu by pro restauratéry bylo podle Kastnera velmi komplikované. Vhodné by tak podle něj bylo vytvořit aplikaci, která by sledovala, kam host vstoupí. Takové řešení používá podle něj například Německo.