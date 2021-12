Asociace: Restauratéři jsou novými opatřeními zmateni, chybí informace o podpoře

Vláda nová opatření podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) uvedla nepřesně. Restauratéři jsou zmateni hlavně v případě oznámení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), že akcí, večírků a silvestrovských oslav se bude moci od 29. prosince do 2. ledna účastnit nejvýše 50 lidí. Podnikatelům schází také informace o kompenzacích, pokud vláda zpřísňuje omezení, měla by okamžitě představit režim podpory. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Z vyjádření Válka není podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka zřejmé, proč pohybujících se hostů může být 100, sedících pouze 50. Je podle něj evidentní, že opatření nebylo konzultováno s lidmi z praxe z pohostinství a cestovního ruchu. Problém podle něj bude hlavně na silvestrovský večer, kde ve větších zařízeních bude nutné rozhodovat, kdo se oslav účastní a kdo ne. "To vše za situace, kdy v hotelech mohou být pouze očkovaní lidé a lidé po prodělání nemoci," uvedl. Doplnil, že pozitivně hodnotí zrušení omezení provozní doby do 22:00.

Se zástupci Hospodářské komory je podle jejího viceprezidenta Tomáše Prouzy resort zdravotnictví a Válek v kontaktu. Představil i varianty navrhovaných opatření. Vláda podle Prouzy v rámci aktuální epidemické situace rozhodla rozumně, zvolené řešení je lepší než další plošná uzávěra, řekl.