Asociace: V českém železničním průmyslu chybí asi 5000 pracovníků

V českém železničním průmyslu momentálně chybí asi 5000 pracovníků. Od IT pozic přes svářeče či kováře. Dohromady nyní v oboru pracuje přes 22.000 lidí. Na dotaz ČTK to uvedla Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI). V loňském roce i přesto zvýšil český železniční průmysl obrat meziročně o 20 procent. Příležitost pro české železniční firmy vidí asociace ve výstavbě vysokorychlostních tratí v ČR. České firmy jsou schopny dodat koleje, výhybky či převodovky, uvedla v tiskové zprávě.

Chybějící pracovní síly je možné podle generální ředitelky asociace Marie Vopálenské řešit rekvalifikací českých pracovníků či náborem cizinců. "Zlepšení je malé, a to pouze díky iniciativě ministerstva zahraničních věcí týkající se příchodu zahraničních pracovníků z bezvízových zemí," uvedla.

Správa železnic v červnu v prezentaci o financování vysokorychlostní trati na území ČR uvedla, že do výstavby 784 kilometrů tratě bude podle odhadů nutné investovat 807 miliard Kč, do nákladů na provoz a údržbu dalších 220 miliard Kč. Část těchto investic by mohla zůstat podle ACRI u českých firem.