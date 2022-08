Asociace: Vláda by měla představit podporu pro firmy kvůli drahým energiím

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) dnes v otevřeném dopisu vyzvala vládu, aby představila podporu pro firmy kvůli drahým energiím. Případně by podle ní měl kabinet podnikatelům jasně sdělit, že pro ně s pomocí nepočítá. Nečinnost vlády způsobí, že české společnosti nebudou konkurenceschopné, budou nuceny propouštět, sníží se tak kupní síla, uvedla AMSP. Část podniků se přesune do takzvané šedé zóny, v některých odvětvích to může být až 80 procent firem, tvrdí asociace.

Asociace poukázala na to, že vláda nevyužila dočasný krizový rámec, který přijala Evropská komise v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem na konci března, a vyzývá k přehodnocení tohoto přístupu. Vrátit by se měla především k původně chystanému kompenzačnímu programu.

Na rozdíl od plynu a ropy mohou ministři podle AMSP ovlivnit cenu a množství elektrické energie. "Česká republika je vývozcem levné elektrické energie a je povinností vlády, zejména ve světle této krize, zajistit tuto energii za přijatelné ceny, když už naše firmy a občané čelí extrémně drahým cenám plynu a ropných produktů," uvedla. Dodala, že by tak kabinet měl učinit i za cenu stažení se z lipské burzy či regulace cen elektřiny.