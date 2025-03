Aukce cenného dříví v Holešově vynesla zhruba 18 milionů korun

Březnová aukce cenného dříví v Holešově na Kroměřížsku vynesla zhruba 18 milionů korun. Je to méně než únorová dražba v Chropyni na Kroměřížsku, jejíž výtěžek přesáhl 30 milionů korun. Tehdy však prodávající na aukci nabízeli v součtu 2140 metrů krychlových dříví, tentokrát to bylo 1338 metrů krychlových. ČTK to řekl organizátor aukce Pavel Plaček z pořádajících Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL). Dražbu podnik pořádal podeváté, s jejími výsledky jsou jeho pracovníci spokojeni. "Do aukce se zapojilo 33 dodavatelů dříví. Ať už vlastníků lesa, nebo správců lesa. Nabídku nám odevzdalo 21 zájemců o dříví. Víceméně byli všichni zájemci úspěšní, každý se dostal k nějakému objemu dříví. V rámci veřejných trhů si myslím, že je to i pro obce i pro veřejné subjekty transparentní kanál prodeje dříví," uvedl Plaček. Nejvyšší částka, kterou zaplatil úspěšný zájemce za metr krychlový dubu, činila přes 45 a půl tisíce korun. Strom v minulosti rostl v lužních lesích u Kroměříže.

Další aukci dříví chystají ALSOL na příští zimu. Z výtěžku skončené dražby mu připadne přibližně polovina peněz. Podnik je podle Plačka plánuje použít zejména na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě z minulých let.