Babiš pokládá širší změny v penzích za návrh jak okrást důchodce

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil dnes ve Sněmovně vládní změny v penzích za návrh jak okrást důchodce a budoucí důchodce. Jde jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku, nikoli o reformu, uvedl Babiš v hodinovém projevu při úvodní debatě o důchodové novele. ANO by podle něho zavedlo druhý penzijní pilíř garantovaný státem s dobrovolným spořením na stáří. Nynější hranici 65 let pro odchod do důchodu by po případném návratu do vlády zachovalo, protože přes to "nejede vlak", stejně tak i původní valorizační postup.

Fiala, jenž vystoupil ve Sněmovně jako první, označil neudržitelnost penzijního systému za zásadní zátěž pro Česko. Poukázal na to, že česká společnost stárne, snižuje se porodnost a bude klesat podíl lidí v ekonomicky aktivním věku. "Hlavním cílem reformy je zajistit udržitelnost důchodového systému tak, aby fungoval i pro další generace," řekl premiér. Reforma jim podle něho přinese jistotu "důstojné penze". Premiér ujišťoval, že navrhované změny nedopadnou na nynější penzisty ani na lidi, kteří se k důchodovému věku blíží, a že budou pokračovat valorizace penzí.

Ke kritice vládního návrhu se připojila i předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Tvrzení, že Fialova vláda chce z Česka udělat ostrov pracujících starců podle ní není přitažené za vlasy. Vláda se podle Schillerové snaží co nejvíc zkrátit pobyt v důchodu silným ročníkům ze 70. let, takzvaným Husákovým dětem. Vláda by podle ní měla například omezit zaměstnávání načerno nebo výplaty na ruku a současně by se měla zaměřit například na pilíř státních investic.