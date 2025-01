Babiš se domnívá, že Trump vyřeší válku na Ukrajině do sněmovních voleb

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se domnívá, že do podzimních sněmovních voleb americký prezident Donald Trump vyřeší válku na Ukrajině. Řekl to v rozhovoru s ČTK. O tom, jakým způsobem tak Trump učiní, nemá konkrétní představu, nepochybuje však, že svůj slib, že válku ukončí, naplní.

Andrej Babiš by chtěl v případě účasti hnutí ANO v kabinetu obnovit mezivládní konzultace se Slovenskem. Vláda současného premiéra Petra Fialy (ODS) loni v březnu konzultace přerušila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině.

Pokud bude hnutí ANO ve vládě, bude kabinet usilovat o zrušení plánovaných emisních povolenek pro domácnosti a elektřinu a plyn, případně se bude i soudit s Evropskou komisí. "Povolenky zdraží plyn i elektřinu o tisíce korun pro domácnosti. Pokud my budeme ve vládě, tak to zkrátka nebudeme respektovat. Uděláme všechno pro to, aby se to zrušilo, a pokud ne, tak se budeme soudit," podotkl. Podle předsedy současné vlády Petra Fialy (ODS) bude Česko v Evropské unii usilovat o odklad nového systému minimálně na rok 2028. Podle aktuálních plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027.