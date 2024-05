Balet Národního divadla Brno se v červnu představí v Británii

Tanečníci z Národního divadla Brno se v červnu představí ve Velké Británii. Hlavní soubor míří na festival Grange v hrabství Hampshire, kde uvede komponovaný večer z klasického i neoklasického repertoáru. Juniorský soubor NdB 2 získal pozvání na festival Next Generation, který pořádá Královský balet v Londýně. ČTK to oznámila mluvčí baletu Michaela Paučo. Na festivalu Grange každoročně vystupují špičkoví umělci a interpreti z celého světa, pro brněnský balet je tak pozvání velkou poctou, uvedla Paučo. "Po letech snah prosadit se na tomto území se snad blíží průlom. Vystoupení na prestižním festivalu Grange je, doufejme, začátkem našeho působení ve Velké Británii. Velký dík patří uměleckému řediteli festivalu Michaelu Chanceovi za to, že nám svým pozváním projevil důvěru," uvedl umělecký šéf Baletu Národního divadla Brno Mário Radačovský. Brněnský komponovaný večer je na programu festivalu 6. června. Tvoří jej například pas de deux z baletů Labutí jezero, Korzár, Romeo a Julie nebo Don Quijote v choreografii Mariuse Petipy.