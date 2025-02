Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu o pět procent míň hypoték než v prosinci

Zájem o hypotéky v lednu mírně klesl. Oproti prosinci jich banky a stavební spořitelny v Česku poskytly o 5 procent míň, celkem za 22 miliard a 600 milionů korun. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Úrokové sazby se na začátku roku jen velmi mírně snížnily. Průměrný úrok u nových hypoték byl v lednu meziměsíčně 4 celé 78 setin procenta. Průměrná výše nově poskytnuté hypotéky dosáhla v lednu 3 miliony a 920 tisíc korun. Oproti stejnému měsíci vloni to znamená nárůst o zhruba půl milionu. Data do Hypomonitoru dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.