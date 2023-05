Bartoš: Výrazný rozvoj používání eDokladů přijde v roce 2026

Výrazný rozvoj eDokladů v Česku i v Evropě přijde okolo roku 2026, pokud se státu podaří podchytit nejpoužívanější internetové služby, aby se do projektu zapojily. Na konferenci Digitální Česko 2023 to dnes uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Bankovní identitu, která je jednou z možností pro přihlášení do elektronických služeb státu, má v současnosti kolem šesti milionů Čechů a 2,5 milionu lidí jí aktivně používají.

"Občan se chová racionálně. Pokud dám občanovi nástroj zdarma, který je jednoduchý, snadný na obsluhu a bude mu pomáhat, tak já je nepotřebuju k ničemu nutit. Lidé to budou milovat. Je k tomu potřeba to lidem jednoduše vysvětlit," dodala zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Zkušenost občanů s elektronickými službami státu je však podle Bartoše nevalná. Důvodem bylo špatné zadání dodavatelům. "Musí se změnit uživatelská přívětivost a to, jak ta aplikace vypadá," podotkl Bartoš. Dodal, že je proti tomu lidem používání elektronických služeb nařizovat povinně, a to včetně datových schránek.