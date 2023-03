Bek odhaduje, že vláda požádá o půjčku 100 až 200 miliard Kč z nástroje EU

Česká vláda musí do konce března avizovat svůj zájem o půjčku z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, do konce dubna musí předložit celkovou žádost, která bude zahrnovat nové prostředky i případné změny ve stávajícím Národním plánu obnovy. Jak uvedl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), jeho hrubý odhad výše půjčky, o kterou vláda zažádá, činí 100 až 200 miliard korun.

Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. ČR by z něj měla ve formě grantů získat 179 miliard korun. Vláda má připravené například možnosti investic do železniční dopravy v řádech desítek miliard korun, nyní se jedná o tom, zda bude jejich financování možné právě z peněz z dané půjčky.

Vláda podle dřívějšího vyjádření Bekovy mluvčí Veroniky Lukášové plánuje peníze využít na investice především do energetické bezpečnosti, jako je například úprava Transalpinského ropovodu (TAL) nebo výstavba česko-polského plynovodu Stork 2. Dále by měly finance jít na energetické úspory, kupříkladu na renovace veřejných budov, či na investice do energetické infrastruktury s ohledem například na posílení distribuční sítě. Půjčky mají splatnost 30 let.