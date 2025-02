Bek: Stát si musí od VŠ objednat absolventy učitelských či zdravotnických oborů

Stát si musí od vysokých škol objednat vyšší počty absolventů některých oborů, jako jsou například zdravotnické, učitelské či technické. Na Sněmu Rady vysokých škol to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Společenskou potřebu některých oborů podle něj zohledňuje i letošní rozpočet vysokých škol. V českých školách se podle Beka prohlubuje podíl nekvalifikovaných učitelů, tedy učitelů bez pedagogického vzdělání. Situace se podle něj za deset let zhoršila. O nedostatku kvalifikovaných učitelů a učitelů některých specializací se mluví dlouho. "Je jasné, že když teď začneme s objednávkou více učitelů, tak vlastně první absolventi budou přicházet do škol s velkým zpožděním," řekl Bek. Roste podle něj i poptávka po školních psycholozích. Ministerstvo by podle Beka mělo společně se zástupci pražské pedagogické fakulty představit příští týden výsledky studie, která ukazuje stav učitelského sboru. Stát si podle ministra potřebuje objednat více absolventů například i v oborech, které souvisejí s výrobou a vývojem polovodičů, s energetikou nebo nelékařskými zdravotnickými profesemi.

VŠ budou letos pracovat s 34,9 miliardy korun. Je to o čtyři miliardy více, než měly podle schváleného rozpočtu na minulý rok. Bek také apeloval na vysoké školy, aby se meziroční navýšení rozpočtu projevilo v mzdách zaměstnanců, které jsou z těchto peněz placeni.