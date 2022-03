Pohonné hmoty v Česku od začátku týdne znovu zdražují. Od pondělí do čtvrtka se průměrná cena litru nafty zvedla o 42 haléřů na 46,50. Víc řidiči zaplatí taky za benzin, a to o 28 haléřů. Průměrná cena za litr Naturalu 95 je zhruba 44 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Nejdražší jsou paliva u čerpacích stanic v Praze, naopak nejlevnější benzin je v Ústeckém kraji a nafta ve Zlínském kraji.