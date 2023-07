Biskupská konference odmítla snahy legalizovat manželství pro homosexuály

Katoličtí biskupové sledují s obavami snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako manželství, uvedla v prohlášení Česká biskupská konference (ČBK). Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí, píše se v dokumentu, který dnes ČBK poskytla ČTK. Návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály je nyní ve Sněmovně.

Biskupové prohlášení vydali 5. července na plenárním zasedání ve Velehradě. Ve Sněmovně je nyní před druhým čtením návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Poslanci o předlohách budou znovu jednat nejdříve v listopadu.

Skupina poslanců KDU-ČSL zároveň předložila novely, podle nichž by lidé stejného pohlaví už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Homosexuální partneři by pak požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé.