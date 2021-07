Bourání jihomoravských domů poničených bouří potrvá ještě 14 dní

Demolice domů v jihomoravských obcích zasažených bouří a tornádem potrvají ještě deset až 14 dní. Novinářům to dnes v Podivíně po jednání krizového štábu řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Z dvou stovek domů jich zbývá zbořit kolem 40. Bouře poničila 1200 domů. Zatím 650 lidí požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj, které poskytuje až dva miliony korun. Kromě až dvoumilionové dotace ministerstvo nabízí i možnost třímilionového úvěru za zvýhodněných podmínek. Pět set domů zůstává bez proudu, provizorní připojení by mělo být zajištěno do 26. července.

Podle hejtmana požádalo 28 rodin o dlouhodobé ubytování. "U někoho to může být na půl roku, u někoho na rok, než se postaví dům. Zjišťujeme, jak je to s mobilními buňkami, máme nabídku z Ústeckého kraje na dvojdomky. Bouřky s kroupami a tornádem o rychlosti přes 200 kilometrů v hodině zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů.