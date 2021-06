Apokalypsa, kterou Česko nepamatuje, řekl premiér Babiš o tornádu na jižní Moravě, které za sebou zanechalo mrtvé a zraněné

Tornádo poškodilo část Moravské Nové Vsi | Foto: Václav Šálek, ČTK

Nejvíce zasažené jsou Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Obce vypadají jako po válce. Kudy prošlo tornádo, stojí domy s vytlučenými okny bez střech. Někde zbyly jen obvodové zdi. Vytrhané stromy, auta, se kterými si tornádo pohazovalo. Strhané vedení.

Při bouři padaly kroupy o velikosti tenisového míčku | Foto: Václav Šálek, ČTK

Při bouři padaly kroupy o velikosti tenisových míčků. Tornádo mělo šířku asi 500 metrů, takže ráno ukázalo obrázek, že polovina obce byla zničená, druhá polovina netknutá.

V místech jsou stovky policistů, včetně studentů, na místě jsou psovodi a lokalitu z výšky monitoruje šest dronů. Na krizový štáb, který akce koordinuje, se hlásí s pomocí dobrovolníci.

Psychické následky budou dlouhodobé

Foto: Václav Šálek, ČTK

Na následky bouřky zemřelo pět lidí. Jak uvedla ráno v České televizi mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová, záchranáři ošetřili a do nemocnic poté převezli stovky lidí. Čísla se ale mohou měnit. Policisté i hasiči podle Michaely Bothové poskytují i psychologickou pomoc.





Foto: Václav Šálek, ČTK

"Tečou i slzy. Je to samozřejmě velice smutné, těžko se to zvládá. Těch lidí je nám všem velmi líto, cokoliv pro ně budeme moci udělat, tak pro ně uděláme. Jsou v takové situaci, že mají třeba chuť na kávu nebo čaj a nemohou si ho uvařit. I takové samozřejmosti každodenního rytmu, si dopřát nemohou. My tu poskytneme akutní urgentní péči. Psychické následky ale budou u mnohých dlouhodobějšího rázu. Ty následky budou nedozírné."

Zmizela část obce Hrušky

Torzo kostela sv. Bartoloměje v Hruškách | Foto: Václav Šálek, ČTK

Na sociálních sítích se objevují záběry tornáda. Část obce Hrušky je zničená. Místní dominanta - kostel, přišel o část věže. Vypadá, jako by na něj dopadla bomba. Domy v obcích posuzuje statik. Už teď je jasné, že část se bude muset zbourat. Někde se budou znovu muset postavit celé zasažené ulice. Místostarosta Hrušek Marek Babisz (KDU-ČSL) uvedl, že třetina obce je doslova srovnaná se zemí. Řada obyvatel v noci přišla o střechu nad hlavou, obec se jim teď proto snaží zajistit dočasné bydlení.

Marek Babisz | Foto: YouTube kanál Vinařského fondu

"Nyní se snažíme najít v blízkosti ubytování. Pro některé to bude asi dlouhodobé. Pokud má někdo k dispozici nějaké dlouhodobé bydlení, budeme za takovou informaci rádi."

Někteří lidé měli na záchranu před přírodním živlem jen pár vteřin.

"Začal jsem křičet na manželku, ať vezme děti a jsou do sklepa. Začala praskat okna. Vůbec nevím, co se bude dít dál. Nemám tušení," ukazoval v České televizi svůj dům bez střechy a štítové zdi Roman Drobeček.

Poškozený dům v obci Lužice | Foto: Lenka Horáková, ČTK

"Situace v těch nejpostiženějších místech je opravdu pro ty obyvatele těžká. Když procházíme ulicemi, tak jsou tady strhané střechy, převrácená auta, chodíme v hromadách suti. Ta situace je pro ně těžká i psychicky, proto sem vyráží policejní psychologové," dodává mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

Bouře poškodila střechu nedávno opraveného zámku ve Valticích | Foto: Václav Šálek, ČTK

Ve Valticích jsou škody prakticky na všech domech i na nedávno opraveném zámku. Sousední Lednici se nejhorší škody vyhnuly.

Vítr měl rychlost 219 kilometrů za hodinu

Rychlost větru dosáhla až 219 kilometrů za hodinu. „Tak silné tornádo, které je na Fujitově stupnici na čísle 3, tu bylo naposledy v roce 2004 v Litovli, ale škody zdaleka nebyly tak hrozivé jako nyní,” doplnila meteoroložka Dagmar Honsová.

Velké škody utrpěl domov seniorů v Hodoníně | Foto: ČT24

Velké škody utrpěl v Hodoníně domov seniorů. Řada seniorů musela být ošetřená a budova domova je podle ředitele Václava Polácha úplně zničená.

„Ten domov je prakticky nepoužitelný. To je jedna hromada smetiště. Tam nelétaly jen drobnosti, ale i skříně, stoly. Vítr si udělal místo, vytrhal dveře, rozbil okna a díky tomu vlastně zdemoloval všechno, co bylo uvnitř."

Provizorní ubytování našli senioři v hotelu.

Na místo katastrofy přijeli politici

Alena Schillerová | Foto: Václav Šálek, ČTK

Už v noci na místo přicestoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle Hamáčka je na Hodonínsku nasazeno 550 hasičů, 56 lidí záchranného útvaru a 250 policistů. V terénu pomáhají také dva týmy USAR, které se specializují na vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Na místě je podle něj i 20 vojáků s technikou, dalších 150 vojáků je připraveno nastoupit.

Andrej Babiš | Foto: Aris Oikonomou, ČTK / AP Photo

Prezident Miloš Zeman poděkoval Integrovanému záchrannému systému za pomoc, zasaženým lidem vyjádřil účast. Premiér Andrej Babiš, který byl v Bruselu na summitu EU, ráno uvedl, že odletí do Brna, aby navštívil postižené obce.

Na setkání s novináři označil řádění živlu za apokalypsu, kterou Česko nepamatuje. Vyjádřil soustrast rodinám obětí a poděkoval záchranářům. Babiš v Bruselu požádal šéfy institucí EU o pomoc pro region z fondu pro krizové situace.